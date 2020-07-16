Северодвинск, Архангельская область, 16 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. На Севмаше (входит в АО «ОСК») состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Олег». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» Атомный подводный крейсер «Князь Олег» выведен из эллинга

Серийный атомный подводный крейсер «Князь Олег» построен по усовершенствованному проекту «Борей-А» и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант — «ЦКБ МТ «Рубин».

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко отметил значимость события для предприятия и флота.

«Эти корабли будут определять облик ВМФ России в 21 веке, — сказал он. — Я от всей души хочу выразить огромную благодарность всем, кто рука об руку с нами все эти годы кропотливо каждый день строил этот корабль. Результат труда мы сегодня видим в этом корабле», — заявил он.

После вывода из эллинга АПК «Князь Олег» ждут заводские и государственные испытания. Их проведет сдаточная команда Севмаша.

Справка:

Торжественная церемония закладки АПЛ «Князь Олег» состоялась 27 июля 2014года. Головной ракетоносец серии проекта «Борей-А» — «Князь Владимир» — уже несет службу в составе Северного флота. Андреевский флаг на корабле был поднят на Севмаше 12 июня 2020года. От первых трёх «Бореев» (подводных крейсеров «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») «Князь Владимир» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. На стапелях АО «ПО «Севмаш» продолжаются работы по созданию ещё трёх серийных атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А»: «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский». Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.

Пр