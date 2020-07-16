Минобороны Украины: недостатка боеприпасов в армии нет
Киев, 16 июля, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины заявило, что недостатка в боеприпасах в украинской армии сейчас нет.
Соответствующее заявление обнародовано военным ведомством сегодня, 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Министерство подчеркивает, что постоянно осуществляет мероприятия по обеспечению потребности Вооруженных сил Украины в боеприпасах и созданию их нормативных запасов.
«По состоянию на июль 2020 года оборонным ведомством проводится работа по закупке 152-мм снарядов в установленном порядке в соответствии с определенными ассигнованиями. Идет преддоговорная работа по закупке 82-мм, 120-мм мин; 122-мм, 152-мм выстрелов определенной номенклатуры, в том числе по импорту», — говорится в сообщении. Минобороны отмечает, что поставка боеприпасов будет осуществляться согласно условиям заключенных контрактов по графикам поставки с учетом производственных возможностей.
Отметим, что несколько дней назад военный журналист и политический эксперт Юрий Бутусов заявил о провале поставок боеприпасов в Вооруженных силах Украины.
«Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов. Ключевая проблема — не закуплены минометные мины 120 мм — основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят — мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего», — заявил Бутусов.
Он сделал вывод, что «кабинетная армия» в Киеве наплевательски относится к защите страны настоящей армией на фронте.