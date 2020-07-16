Калуга, 16 июля, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» получили выплаты 15 тыс. 29 семей на 15 тыс 454 детей. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Более 15 тысяч калужских семей получили поддержку при рождении детей

По состоянию на 1 июля 2020 года получили денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в размере 10 тыс. 839 рублей — 4 тыс. 276 получателей; ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет — 6 тыс. 367 получателей на 6 тыс. 791 ребёнка; областной материнский капитал при рождении второго ребёнка выплачен 545 получателям; при рождении третьего ребёнка — 804 получателям; единовременное пособие при рождении второго и последующих детей в размере 22 тыс. 560 рублей — 634 получателям, ежемесячное пособие на второго ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет размере 4 000 рублей выплачено 2 тыс. 403 получателям.

Для всестороннего и оперативного информирования жителей области о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очерёдности рождений детей в муниципалитетах распространено более 20 тыс. брошюр и плакатов.