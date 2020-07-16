Москва, 16 июля, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Доклад о соблюдении прав человека на Украине подготовлен российским Министерством иностранных дел, сообщили 16 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Документ, опубликованный на сайте МИД РФ, содержит несколько разделов, в том числе касающихся проявления неонацизма, героизации на Украине бывших нацистов и коллаборационистов, распространения расизма, ксенофобии и антисемитизма.

Также доклад включает пункты об ограничении деятельности СМИ, дискриминации и преследования национальных меньшинств в сфере образования и пользования своим языком.

Упоминаются и нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов Украины, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, дискриминация верующих и служителей канонической УПЦ, а также нарушения социальных и экономических прав жителей юго-восточной Украины.

«На постоянной основе украинскими властями принимаются законодательные акты, идущие вразрез с нормами национального законодательства и международными обязательствами в правозащитной сфере», — говорится в пояснительной записке к докладу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти пытаются списать нарастающее неблагополучие и преступность, в том числе власть предержащих, на «российскую агрессию».