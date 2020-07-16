Москва, 16 июля, 2020, 18:56 — ИА Регнум. В Пермском крае и Ульяновской области суды рассмотрят дела двоих поклонников Гитлера и Власова, выложивших их фотографии на сайте «Бессмертный полк», сообщает 16 июля «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде

Двоим подозреваемым мужского пола будут предъявлены обвинения в реабилитации нацизма.

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительные заключения по уголовным делам ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ в отношении двух граждан РФ. Материалы их уголовных дел рассмотрят по существу Ульяновский областной и Пермский краевой суды.

Как сообщало ИА REGNUM, один из вышеупомянутых деятелей разместил 4 мая 2020 года на сайте онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографию Гитлера в одном ряду с советскими воинами Великой Отечественной войны.

«Тем самым фигурант уголовного дела публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма», — указано в пояснении надзорного ведомства.

Второй обвиняемый тогда же пытался опубликовать фотографию генерала Власова, изменившего военной присяге и перешедшего на сторону нацистов. Позднее Власов был предан позорной казни через повешение за измену Родине.