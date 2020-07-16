Орехово-Зуево, Московская область, 16 июля, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Вратарь подмосковного клуба «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) Антон Заборовский, в которого во время тренировки попала молния, выписан из больницы. Об этом 16 июля сообщил гендиректор клуба Игорь Майоров.

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«Его сегодня выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас», — цитирует ТАСС Майорова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний вратарь попал в реанимацию после того, как 4 июля в него ударила молния во время тренировки. Вратарь был введён в искусственную кому. Футболист получил сильные ожоги на месте входа и выхода молнии.

Футбольный клуб из Московской области «Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге.

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