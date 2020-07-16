Тбилиси, 16 июля, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Если конфликт между Азербайджаном и Арменией перерастет в региональную войну, то могут повториться события столетней давности, и с карты мира могут исчезнуть не только эти две страны, но и Грузия, считает грузинский конфликтолог Нукри Хевцуриани, который анализирует военные действия на армяно-азербайджанской границе в беседе с грузинским изданием «Резонанси».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

"Большой региональной войны я не ожидаю, однако она может уничтожить не только эти две страны, но и нас. История дает хорошие уроки, вспомните, что произошло в условиях советской оккупации. После распада Закавказской конфедерации Армения и Азербайджан напали друг на друга и началась эскалация в регионе, а все махнули на нас рукой. Эти ошибки повторять нельзя», — предупредил грузинский конфликтолог.

В пространной беседе с журналистом издания он говорит о невысокой эффективности так называемого Минского формата, неэффективных и в основном поверхностных заявлениях Москвы и ОДКБ, которая в силу членства в ней Армении обязана выступить в ее защиту в случае вооруженного нападения на эту страну.

«Вы знаете, что существует организация коллективной безопасности, так называемая ОДКБ, согласно уставу которой, если с военной точки зрения возникает угроза территориальной целостности или суверенитета какого-либо государства — члена этой организации, то организация обязана оказать этой стране военную помощь. До сих пор все эскалации конфликта происходили в окрестностях Карабаха, вмешательство в который обязанностью ОДКБ не было. Но сейчас это непосредственно армяно-азербайджанская граница, и в случае разгорания конфликта ОДКБ обязана включиться в этот конфликт военным путем», — отмечает собеседник.

В то же время он предполагает, что против такого вмешательства может выступить тот же президент Белоруссии, который поддерживает хорошие отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, и отношения между Арменией и Россией сегодня, по определению грузинского конфликтолога, вовсе не такие гармоничные, как были до прихода к власти Пашиняна.