Варшава, 17 июля, 2020, 00:58 — ИА Регнум. Победа, доставшаяся на президентских выборах в Польше действующему президенту Анджею Дуде, определит многое в дальнейших отношениях Польши со странами ближними и дальними. О том, как будут развиваться польские взаимосвязи в международной политике, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Победа Дуды означает продолжение курса Польши на отличие от прочих членов ЕС, на имидж страны, которая имеет свою точку зрения на все, а Берлин и Брюссель ей не указ. Точно так же, как раньше, Польша будет ориентироваться на США в большей степени, чем на своих соседей по ЕС.

При этом консервативный курс, взятый Варшавой, во многом похож на тот консервативный курс, который исповедует сегодняшняя Россия. Тем парадоксальнее выглядит противостояние России и Польши, когда обе они ратуют за сохранение традиционных ценностей.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Выборы президента Польши: перекрестки Дуды».