Ульяновская область, 22 мая, 2000, 15:47 — ИА Регнум. Объем производства в ЗАО "Авиастар-СП" в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 79%. Более чем в 6 раз выросли показатели реализации продукции. Производительность труда поднялась на 213%.

Программа производства, принятая на предприятии, предусматривает поднять производительность труда авиастроителей к концу года еще в три раза с одновременным ростом других показателей.