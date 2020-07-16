Бишкек, 16 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Киргизстанские политологи обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Киргизии в борьбе с коронавирусом, обеспечив киргизстанцев новым российским противовирусным лекарством.

Med.kg Киргизия. Мобильная бригада врачей

Авторы обращения подчеркивают, что из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации Киргизия «столкнулась с реальной опасностью возникновения гуманитарной катастрофы».

Эксперты констатируют, что усилия властей и общественных организаций по борьбе с распространением COVID-19 пока не позволяют взять ситуацию под контроль.

«Сказываются просчеты в выработке стратегии противодействия пандемии, институциональная слабость и неготовность системы здравоохранения к борьбе против нее, коррумпированность многих чиновников и государственных структур», — поясняют они сложившееся положение дел.

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Авторы документа отмечают, что им стало известно о разработанном и успешно протестированном российскими учеными лекарственном препарате против коронавируса COVID-19.

«С августа планируется начать его использование. Мы бы хотели, чтобы наряду с Российской Федерацией, применение нового антивирусного средства одновременно началось бы и в Киргизии», — пишут политологи.

Также авторы обращения поблагодарили российские власти за уже оказанную Киргизии помощь в борьбе против коронавирусной инфекции.

Под открытым письмом с обращением к российскому лидеру подписались киргизстанские политологи Марс Сариев, Кайрат Осмоналиев, Бакыт Жумагулов, Павел Столяренко-Громский и ряд других экспертов и общественных деятелей.