Москва, 16 июля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Около четырёх тысяч граждан России возвращены на родину из-за рубежа вывозными авиарейсами за прошедшую неделю. Об этом сообщила на брифинге 16 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

По её словам, всего за период с начала пандемии в Россию из других стран специальными рейсами вернулись уже порядка 55 тысяч человек, около 45 тысяч из которых вернулись рейсами российских авиаперевозчиков.

Захарова также сообщила, что МИД удалось найти возможности для вывоза российских граждан из Африки, где они оказались «в самых непростых условиях, в фактической изоляции от всего остального мира в связи с мировым локдауном».

В настоящее время организуются рейсы для вывоза граждан России из Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании, Уганды, уточнила представитель МИД.