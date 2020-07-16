Тамбов, 16 июля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Тамбовская область — третья в Центральном федеральном округе по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Рейтинг за июнь подготовлен Росдорнии — Общеотраслевым центром компетенций, подведомственным Минтрансу России.

Tambov.gov.ru Дорога. Тамбовская область

Рейтинг составлен на основе текущих показателей и включает в себя такие направления как исполнение контрольных точек, оценка организации проектного управления, корректность заполнения паспортов объектов контроля, организации информационного сопровождения и общественного контроля. Каждый из субъектов РФ мог максимально набрать 102 балла. Тамбовская область набрала 71,17 балла и вошла в тройку лидеров в ЦФО.

В Тамбовской области реализация нацпроекта идёт с опережением графика. Специалисты уже приступили к установке светофорных объектов, укладке верхнего слоя покрытия с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, который отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.

ИА REGNUM напоминает, всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбовской области запланировано привести в порядок 34,35 километра автомобильных дорог регионального и местного значений. Работы запланированы на 16 объектах, три из которых — участки региональных трасс, а остальные — улицы областного центра.

В настоящее время уже закончен ремонт автомобильной дороги «Каспий» — подъезд к рабочему посёлку Первомайский протяженностью 2,21 км.