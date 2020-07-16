Киев, 17 июля, 2020, 02:21 — ИА Регнум. Очередная серия разоблачений от украинского депутата Андрея Деркача не просто дает новые аргументы американскому президенту Дональду Трампу в его борьбе с ближайшим конкурентом за президентское кресло. О том, что еще содержат разоблачения Деркача, кроме доказательств неблаговидного по отношению к США поведения Джо Байдена, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Petro Zhuravel Андрей Деркач

Хотя и Трампу, конечно, есть где порезвиться. На основании опубликованных записей вполне можно сделать вывод о том, что Байден виновен как минимум в недонесении до политического руководства США и широкой общественности о действиях «потенциального военного преступника» Петра Порошенко, на тот момент украинского президента. Кроме того, появляются признания самого Порошенко в украинском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Небезынтересна уже для самой Украины информация о готовящемся перевороте с целью смещения Зеленского и возврата Порошенко. Но самой сенсационной (и при этом преступной) частью разоблачений могут считаться намеки на постановочный характер «войны с Россией» в исполнении Петра Порошенко.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Новый украинский «залп Деркача»: «подарки», «сигналы» и война, которой нет».