В Ярославле резко выросла арендная плата для спорткомплексов
Ярославль, 16 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Ярославле резко выросла арендная плата за земельные участки, на которых находятся спортивные объекты. Об этом владельцы таких объектов рассказали уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову.
По данным предпринимателей, размер аренды вырос ориентировочно в 8 раз. «Агентство по аренде земельных участков» города Ярославля уведомило одного из бизнесменов об изменении размера платы в связи с увеличением кадастровой стоимости земли. Кроме того, на рост повлияло и постановление правительства Ярославской области, которое изменило порядок расчета.
В своем обращении владелец спорткомплекса подчеркивает, что большинство таких площадок не просто зарабатывают деньги, а проводят соревнования и турниры социальной направленности.
По словам Альфира Бакирова, перерасчет законен — арендодатель имеет на это право в случае изменения нормативно-правовой базы и кадастровой стоимости участка. Однако сложная экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса требует от властей новых решений.
Мотивированное предложение об этом уже направлено в адрес правительства Ярославской области. В свою очередь, сами предприниматели, обратившиеся к Альфиру Бакирову, считают применение к землям по коду «Спорт» такой высокой арендной ставки экономически неэффективным. Они считают, что такие арендные платежи поставят многие спортивные сооружения на грань исчезновения.