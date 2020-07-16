Ярославль, 16 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Ярославле резко выросла арендная плата за земельные участки, на которых находятся спортивные объекты. Об этом владельцы таких объектов рассказали уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову.

Pixabay.com Спортивный зал

По данным предпринимателей, размер аренды вырос ориентировочно в 8 раз. «Агентство по аренде земельных участков» города Ярославля уведомило одного из бизнесменов об изменении размера платы в связи с увеличением кадастровой стоимости земли. Кроме того, на рост повлияло и постановление правительства Ярославской области, которое изменило порядок расчета.

В своем обращении владелец спорткомплекса подчеркивает, что большинство таких площадок не просто зарабатывают деньги, а проводят соревнования и турниры социальной направленности.

По словам Альфира Бакирова, перерасчет законен — арендодатель имеет на это право в случае изменения нормативно-правовой базы и кадастровой стоимости участка. Однако сложная экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса требует от властей новых решений.

«В свете сложившейся ситуации, на мой взгляд, стоит пересмотреть подход к определению размера арендной платы для социально значимых приоритетных видов деятельности. Стимулирование жителей систематически заниматься спортом, формирование здорового образа жизни и устойчивое развитие спортивной инфраструктуры однозначно является одним из таких приоритетов. Поэтому в существующий порядок расчета мы предлагаем либо ввести поправочный понижающий коэффициент, либо ограничить величину годовой аренды суммой, не превышающей величину земельного налога. Также мы предлагаем освободить от арендной платы тех предпринимателей, чья деятельность отнесена к пострадавшим из-за ковида отраслям или была приостановлена в период действия ограничительных мер», — считает региональный бизнес-омбудсмен.

Мотивированное предложение об этом уже направлено в адрес правительства Ярославской области. В свою очередь, сами предприниматели, обратившиеся к Альфиру Бакирову, считают применение к землям по коду «Спорт» такой высокой арендной ставки экономически неэффективным. Они считают, что такие арендные платежи поставят многие спортивные сооружения на грань исчезновения.