Тамбов, 16 июля, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Тамбове, на базе производственных площадей АО «Издательский дом «Мичуринск», с нуля организовано производство медицинских масок, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эта производственная линия способна обеспечить потребность в средствах защиты всего региона.

Пресс-служба правительства Тамбовской области

Накануне АО «Издательский дом «Мичуринск», первое в области, получило удостоверение, подтверждающее государственную регистрацию медицинского изделия.

Ранее в регионе были развернуты производства гигиенических защитных масок на базе существующих швейных производств. Издательский дом «Мичуринск» начал работу по организации цеха для производства медицинских масок в апреле. Как пояснило руководство предприятия, оборудование, полуавтоматическая линия, собиралась в Китае по индивидуальному заказу, к линии были также дополнительно приобретены несколько станков, доводящие процесс производства до логического завершения.

«На базе старейшей типографии области, уникальном предприятии с более чем двухсотлетней историей запущено производство медицинских изделий. В сложившихся условиях оборудование для таких линий в большом дефиците, но руководство нашло возможность приобрести технологии за рубежом. В непростых экономических условиях мы запускаем линию, которая способна обеспечить потребность в средствах защиты всего региона. В издательском доме работают почти 300 человек, получающих достойную заработную плату, и открываются перспективы для создания новых рабочих мест. Подобные предприятия и инициативы определяют стратегию нашего региона как успешно развивающегося», — прокомментировал губернатор Александр Никитин.

Значительное время заняли процессы доставки и оформления таможенных документов. Еще один этап, без которого запуск не состоялся бы, — поиск поставщиков сырья, что в условиях дефицита, вызванного пандемией, отдельная задача.

Производительность линии составляет 100 медицинских изделий в минуту. Две тысячи штук медицинских масок из первой партии предприятие направляет в дар центру для лечения пневмоний, развернутом на базе Тамбовской ЦРБ.

Медицинские сертифицированные маски обладают повышенной степенью защиты, в отличие от гигиенических, и могут использоваться в лечебных учреждениях как персоналом, так и пациентами. Степень защиты сертифицированных медицинских изделий составляет 98%. Медицинские маски, производимые на предприятии, предназначены для защиты дыхательных путей от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, состоят из трех слоев, основным из которых является внутренний фильтрующий слой, выполненный по технологии Meltblown (мельтблаун). Данный слой защищает от частиц крупнее 3 мкм.