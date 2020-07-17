Минск, 17 июля, 2020, 04:01 — ИА Регнум. Вопроса об итоге грядущих президентских выборов в Белоруссии нет: всё будет сделано в лучшем для Александра Лукашенко виде, команда спойлеров-конкурентов обеспечит нужный фон, Центризбирком сделает свою часть работы, но есть один вопрос, который не просто остается — он становится всё острее. Что будет после Лукашенко и кто придет после него, обсуждает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

President.gov.by Александр Лукашенко с сыном Николаем

Свой истинный рейтинг Лукашенко знает. Надпись «3%» напоминает со стен табачных киосков, а граждане сопровождают его кортеж красноречивыми звуковыми эффектами. И всё же многие в Белоруссии подозревают (и это может иметь место), что Лукашенко хочет поставить после себя своего сына Виктора. Сейчас он — его помощник по нацбезопасности. Еще один сын, Николай, — пока еще старший школьник, но и про него нередко думают как про того, кому президент может передать власть по наследству.

Однако, если Лукашенко передаст власть одному из сыновей, то лучше не станет: уровень доверия не повысится, проблемы в экономике не решатся, а то и ухудшатся. Анонсированные Евросоюзом санкции Лукашенко не сильно тревожат, есть поводы для волнений покрупнее: сокращение помощи Запада и российской т.н. поддержки. Впрочем, денег на спецслужбы, подтанцовку и имитацию выборов у Лукашенко всегда хватит. Только вот, судя по идущим в стране протестам, граждане в этой имитации участвовать не хотят.

Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусы не хотят Лукашенко: «народец» превращается в граждан».