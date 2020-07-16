Казань, 16 июля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В 2020 году увеличилось количество выпускников в Татарии, набравших максимальный балл по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает пресс-служба минобразования РТ. Сегодня, 16 июля, стали известны результаты ЕГЭ, которые школьники сдавали 3 июля (литература, информатика и ИКТ, география).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Так, в республике ЕГЭ по географии на 100 баллов написали три участника экзамена среди 189 человек, выбравших для сдачи этот предмет. Все школьники, сдававшие географию, преодолели минимум в 37 баллов. По литературе среди 879 выпускников — 29 человек, предварительно, получили высший балл, не смогли преодолеть минимум шестеро участников. Информатику в Татарии сдавали 1938 школьников, из них 35 человек справились на 100 баллов, 40 человек не преодолели минимальный порог.

Два участника ЕГЭ-2019 смогли набрать 400 баллов по четырём предметам, 30 участников стали трехсотбалльниками.

ИА REGNUM напоминает, в аудиториях Пензенской области, где проводят единые государственные экзамены, появятся кондиционеры. В условиях установившейся аномальной жары пять школьников не смогли сдать ЕГЭ, им стало плохо.

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