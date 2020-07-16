В РФ призвали сохранить единый налог на вмененный доход в 2021 году
Москва, 16 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В России спрос, особенно в регионах, катастрофически упал, и мелкий бизнес поставлен на грань выживания. Об этом 16 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Партии Роста. Как полагают в партии, в 2021 году нужно сохранить единый налог на вмененный доход. По мнению ее руководителей, отмена ЕНВД и переход на другие налоговые режимы приведет к однозначному увеличению налоговой нагрузки, а стало быть, к росту цен и дальнейшему схлопыванию спроса.
Чтобы предотвратить использование ЕНВД в качестве инструмента дробления крупного бизнеса и ухода от налогообложения, предлагается установить для ЕНВД ограничение по максимальной выручке
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле снизят ЕНВД для пострадавших отраслей