Москва, 16 июля, 2020, 17:53 — ИА Регнум. В России спрос, особенно в регионах, катастрофически упал, и мелкий бизнес поставлен на грань выживания. Об этом 16 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба Партии Роста. Как полагают в партии, в 2021 году нужно сохранить единый налог на вмененный доход. По мнению ее руководителей, отмена ЕНВД и переход на другие налоговые режимы приведет к однозначному увеличению налоговой нагрузки, а стало быть, к росту цен и дальнейшему схлопыванию спроса.

Питер Брейгель Младший. Крестьяне у сборщика налогов (фрагмент). Клерк. 1626

Чтобы предотвратить использование ЕНВД в качестве инструмента дробления крупного бизнеса и ухода от налогообложения, предлагается установить для ЕНВД ограничение по максимальной выручке

«Желание повысить собираемость налогов в действительности может привести к снижению поступлений в бюджет, — заявил по этому поводу экономист Евгений Коган. — Многие предприниматели с трудом сводят концы с концами, любая попытка еще больше их ободрать приведет к закрытию бизнеса. Государство должно действовать по принципу врача — не навредить. Может, ему стоит отойти немного в сторону и дать больному самому выздороветь, а не пытаться его лечить? Ведь такое лечение может привести к смерти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле снизят ЕНВД для пострадавших отраслей