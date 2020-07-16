Майкоп, 16 июля, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Дополнительное финансирование на ремонт дорог и оплату отпусков медикам получит Республика Адыгея. Решение о выделении дополнительных средств из Резервного фонда правительства РФ было принято на заседании трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке члена комиссии, депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»), которое состоялось 16 июля с участием представителей Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 16 июля.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Здание правительства Республик Адыгея

Комиссия одобрила выделение республике дополнительно 165,5 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти средства будет отремонтировано 15,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, городских агломераций.

В настоящее время Адыгея входит в десятку регионов-лидеров по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в республике планируется отремонтировать 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 км. На эти цели направлен 491 млн рублей, в том числе 331 млн рублей — из федерального бюджета, более 160 млн рублей — из республиканского бюджета. Весь объём работ на 2020 год планируют завершить к 1 августа, и досрочно начать подготовку к освоению очередного транша по национальному проекту.

Также неделей ранее, при поддержке депутата Владислава Резника, трехсторонняя комиссия одобрила выделение Республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ еще 8,4 млн рублей на дополнительную социальную поддержку медицинских работников. Деньги будут направлены на софинансирование и компенсацию расходов Адыгеи по оплате отпусков и выплатам компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

В июне трехсторонняя комиссия приняла решение о выделении Адыгее из Резервного фонда правительства РФ средств на стимулирующие выплаты определенным категориям медицинских и социальных работников, которые участвуют в борьбе с пандемией, а также на снятие напряженности на рынке труда.