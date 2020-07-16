Тбилиси, 16 июля, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что мандат функционирующей в Грузии Миссии наблюдателей Евросоюза необходимо расширить для того, чтобы представители миссии могли более эффективно контролировать ситуацию на «линии оккупации».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Саломе Зурабишвили заявила на встрече с руководителем МНЕС Мареком Щигелом, которая прошла сегодня во дворце Орбелиани.

По заявлению президента Грузии, расширение мандата миссии принесет мир жителям по обе стороны «административной линии» и позволит им жить в более нормальной обстановке.

«Мы все являемся свидетелями того, как часто похищают людей, знаем, как тяжело гуманитарное положение населения по ту сторону административной границы», — отметила Саломе Зурабишвили.

Она выразила главе миссии поддержку и пообещала содействовать созданию всех условий для активизации деятельности МНЕС.

На встрече обсуждались также планы на будущее и необходимость активизации других форматов, в том числе Женевского формата переговоров.

«Мы не должны останавливаться, не должны мириться с этой ситуацией, и должны искать все возможности для снятия напряженности, чтобы вернуться к нормальной жизни и до конца обеспечить выполнение соглашения от 2008 года», — заявила президент Грузии.

Миссия наблюдателей ЕС функционирует в Грузии с сентября 2008 года на основании подписанного после событий августа 2008 года соглашения о прекращении огня. Ее мандат распространяется на всю территорию Грузии. Власти Абхазии и Южной Осетии отказывают наблюдателям ЕС в доступе и мониторинге контролируемых ими территорий.