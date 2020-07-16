Киев, 16 июля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Российская Федерация использует в том числе криминальные элементы для расшатывания ситуации на Украине, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали виноваты

Украинские СМИ уточняют, что соответствующее заявление Баканов сделал на совещании в офисе генпрокурора 16 июля.

Силовик уточнил, что в конечном итоге за этим стоят «спецслужбы недружественной нам страны».

«Они постоянно пытаются расшатать ситуацию на Украине. В том числе с использованием криминальных элементов», — заявил Баканов.

Он заявил, что за последние полгода СБУ предотвратила три «террористических акта» — в Харькове и два в Северодонецке, дав понять, что за этим стоит Россия.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины. В ответ МИД Украины заявил, что «очень сомневается» в отсутствии агрессивных планов у России.