Главе СБУ привиделось, как Россия использует криминал для атаки на Украину
Киев, 16 июля, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Российская Федерация использует в том числе криминальные элементы для расшатывания ситуации на Украине, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Украинские СМИ уточняют, что соответствующее заявление Баканов сделал на совещании в офисе генпрокурора 16 июля.
Силовик уточнил, что в конечном итоге за этим стоят «спецслужбы недружественной нам страны».
«Они постоянно пытаются расшатать ситуацию на Украине. В том числе с использованием криминальных элементов», — заявил Баканов.
Он заявил, что за последние полгода СБУ предотвратила три «террористических акта» — в Харькове и два в Северодонецке, дав понять, что за этим стоит Россия.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил в интервью, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины. В ответ МИД Украины заявил, что «очень сомневается» в отсутствии агрессивных планов у России.