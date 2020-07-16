Москва, 16 июля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы стоят за сбором информации о разработках вакцины от COVID-19.

Dion Hinchcliffe В Великобритании

По его словам, в Кремле не располагают информацией о том, кто мог «взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании».

«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения, — заявил представитель Кремля. — Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года».

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Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса.

Кроме того, британские власти обвинили Москву во вмешательстве в парламентские выборы Великобритании в 2019 году. Несмотря на то, что выборы состоялись в декабре 2019 года, о «вмешательстве» в них Москвы Лондон сделал вывод только сейчас.

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