Баку, 16 июля, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана заявило о способности нанести удар по по Мецаморской АЭС в случае армянского удара по Мингечевирскому водохранилищу.

Stratocles Армянская АЭС

Об этом 16 июля заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в интервью РИА Новости.

Заявление было сделано в ответ на обсуждение в армянских СМИ и соцсетях возможности нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту. В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — цитирует РИА Новости слова Вагифа Даргяхлы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июля боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются в Товузском и Тавушском районах. Обе стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ уже заявил о готовности содействовать Баку и Еревану для возвращения стабильной обстановки.