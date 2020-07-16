Милан, Италия, 16 июля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. 34-летний хорватский нападающий Марио Манджукич может перейти в «Фиорентину» на правах свободного агента. Зарплата хорвата составит 3 миллиона евро за сезон. Манджукич расторг контракт с «Аль-Духаилем».

Анна Нэсси Марио Манджукич

В текущем сезоне Манджукич принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Интера» к хорватскому форварду.