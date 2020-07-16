Минск, 17 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Александр Лукашенко к выборам президента Белоруссии готов: у него всё будет хорошо. Но, несмотря на привычный обеспеченный итог, на сей раз у выборов есть некоторые особенности, рассказывает автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Помимо Лукашенко, на высший пост в Белоруссии будут вроде как претендовать четыре удобнейших кандидата, в числе которых нет ни одной реальной альтернативы действующему главе государства. Видимость выборов Лукашенко помогут создать «Анка-провокаторша» Канопацкая, отличившаяся в прошлом году при «выдавливании» из страны посла РФ Михаила Бабича; лидер карликовой социал-демократической партии Сергей Черечень; сопредседатель исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и жена сидящего в СИЗО блогера Светлана Тихановская. Еще одна русофобка, Елена Анисим, осталась не у дел, а «старая оппозиция» приказала долго жить.

В числе тех, кто «противостоит» Лукашенко на этих выборах, нет ни одного пророссийского кандидата. Собственно, данное поле старательно контролировалось: Лукашенко выпалывал всякий шанс на структурирование пророссийских сил. В итоге на общественно-политическом поле Белоруссии заметны лишь прозападники и лукасеки.

А что думает народ? Читайте статью Сергея Артёменко «Белорусы не хотят Лукашенко: «народец» превращается в граждан».