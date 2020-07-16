Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Михаил Кузьмин

Михаил Кузьмин, кандидат технических наук, финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России-2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен на должность проректора по международной деятельности Байкальского государственного университета.

Михаил Кузьмин родился в 1989 году в Иркутске. Окончил с красным дипломом Иркутский национальный исследовательский технический университет. Автор более 120 научных работ, в том числе 3 патентов на изобретение, а также 6 учебных пособий. До настоящего назначения являлся заместителем заведующего базовой кафедры «Металлургия лёгких металлов» и доцентом кафедры «Металлургия цветных металлов» Иркутского национального исследовательского университета.

«На новом посту я планирую заниматься развитием международного сотрудничества Байкальского государственного университета, а также реализацией новых и перспективных для вуза проектов. Основными целями международной деятельности будут являться всесторонняя интеграция университета в мировое образовательное пространство, повышение имиджа и укрепление его позиций в международном и российском научно-образовательном сообществе, а также интернационализация процесса обучения. Особенно необходимо подчеркнуть важность развития международного сотрудничества в образовательной и научной сфере — создание и развитие программ двойного дипломирования и включённого обучения, участие в международных проектах и грантовых программах, развитие международной публикационной активности сотрудников университета (в высокорейтинговых зарубежных журналах Web of Science и Scopus, обладающих высокими значениями Импакт-фактора)», — сообщил проректор по международным связям и проектной деятельности Байкальского государственного университета Михаил Кузьмин.

Среди последних достижений Михаила Кузьмина можно выделить присуждение ему в 2020 году премии Губернатора Иркутской области в сфере науки и техники за разработку «Ресурсосберегающей технологии получения силуминов с использованием отходов кремниевого производства». Кроме того, он является обладателем премии «Молодые учёные в области металлургии» от комитета выставки «Метал-Экспо» (2019 г.), победителем грантового конкурса по программе «СТАРТ — 1» Фонда содействия инновациям (2019 г.), именным стипендиатом Мэра г. Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства (2018 г.), стипендиатом Президента Российской Федерации молодым учёным и аспирантам (2017 г.) и т.д. В 2020 году принял участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Наука» и стал финалистом.

«Конкурс «Лидеры России» привлёк моё внимание с момента его основания три года назад. Однако только в 2019 году я принял решение принять в нём участие. Этому способствовало, во-первых, увеличение опыта управленческой деятельности и, во-вторых, появление в рамках конкурса «Лидеры России» специализации «Наука». Конкурс «Лидеры России — Наука» позволил мне понять, что я могу, знаю и умею гораздо больше, нежели я думал до участия в нём. Более того, конкурс оказал огромное влияние на развитие моих лидерских качеств, навыков принятия управленческих решений (в том числе в условиях недостатка временных и человеческих ресурсов), целеполагания, командной работы, а также системного и критического мышления. Особенно необходимо отметить значимость конкурса с точки зрения возможности представления и дальнейшей реализации своих идей в области научно-технологического развития России», — отметил Михаил Кузьмин, — Хочется выразить благодарность организаторам конкурса и представителям Министерства науки и высшего образования за заинтересованность во взаимодействии с участниками как во время самого конкурса, так и после его завершения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».