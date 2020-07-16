Казань, 16 июля, 2020, 17:49 — ИА Регнум. В Татарии с 18:00 16 июля до 10:00 17 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Град

Синоптики прогнозируют вечером 16 июля, ночью и утром 17 июля преимущественно в восточных районах республики грозы, шквалистые усиления ветра до 24 м/с, сильные дожди, местами град.

В региональном МЧС населению рекомендую ограничить выход в это время из зданий и находится в помещениях, а также не оставлять детей без присмотра. Если стихия застала на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Тоже самое относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям. Также на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, нельзя находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт. Автомобилистам желательно отказаться от поездок на дальние расстояния.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Набережных Челнах 27 июня в вечернее время сильный порыв ветра привел к падению двух 60-метровых строительных кранов марки В34.

Читайте также: В Татарии рухнули два башенных крана