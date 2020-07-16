Оренбург, 16 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Перспективы по летнему отпуску в 2020 году все те же — самым стабильным направлением является Россия. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель туристической консалтинговой компании 1Travel, член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман.

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«Думаю, скоро к этому направлению добавится не менее долгожданная Абхазия. Не думаю, что стоит переживать за свой отдых в спокойной и малонаселенной стране», — сказал он.

От заграничных поездок Владимир Герман настоятельно рекомендует туристам воздержаться, как минимум до официально изложенного на бумаге решения российских властей.

«Возможно, в скором времени Турция и откроется, а вот Европа вряд ли — пока что наших туристов там не ждут, да и к своим относятся с осторожностью. Думаю, стоит это лето провести в своей стране, а осенью посмотрим — давно уже витает в воздухе легкий бриз Красного моря», — отметил член Российского союза туриндустрии.

Он обратил особое внимание на то, что в условиях коронавирусного режима туристам следует быть внимательными и перепроверять информацию о предлагаемых турпакетах: «Нынешнее время должно научить всех проверять информацию на официальных сайтах министерств. Не нужно вчитываться в каждый нормативный акт, но добавить в закладки официальный сайт Федерального агентства по туризму было бы дальновидным поступком».

Этот комментарий связан с тем, что крупные туроператоры начали предлагать июльские туры в Турцию с вылетами из Москвы на лайнерах авиакомпании Turkish Airlines, однако в базе бронирования предложения были недолго. В скором времени эти турпакеты оказались вне доступа.

«Точного количества туристов, которые ринулись покупать долгожданные туры в Турцию, к сожалению, назвать никто не может. Туроператоры, естественно, промолчат, да и турагенты вряд ли заявят о том, что они реализовали тур, не убедившись хотя бы как-то в его осуществимости — все посты с соцсетях были оперативно зачищены… Прежде всего в данном случае ответственность лежит на туроператорах, так как именно они формируют туристический пакет», — считает Владимир Гетман.