Калуга, 16 июля, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В Калужской области объем платных услуг населению в январе-июне 2020 года составил 23 млрд 488 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 15,9%меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат

В структуре платных услуг гражданам услуги жилищно-коммунального хозяйства составили 46,7% от общего объема, телекоммуникационные — 17,6%, бытовые — 8,9%, медицинские — 7,3%. Населению оказано услуг бытового характера на 2 млрд 85 млн рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с январем-июнем 2019 года на 29,3%.

В объеме бытовых услуг услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования составили 30,1%, парикмахерские услуги — 24,5%, услуги по ремонту и строительству жилья и других построек — 20,7%, ритуальные услуги — 7,2%, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов — 4,2%.