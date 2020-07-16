Октябрьский район, Югра, 16 июля, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В ХМАО на месторождении волк напал на сотрудников одной из нефтяных компаний. Пострадавшие получили серьёзные ранения, сообщают «Новости Югры».

Волк

Нападение произошло ночью 15 июля на на кустовой площадке Ем-Еговского месторождения в Октябрьском районе. начальник буровой смены доложил, что на кустовой площадке Ем-Еговского месторождения, расположенного в Октябрьском районе. Волк напал на инженера по растворам и 34-летнего водителя автокрана. Один из них получил рваные раны грудной клетки, другому второму волк искусал бедро и шею.

Нефтяники отбили мужчин от хищного зверя. Пострадавших транспортировали в Няганскую окружную больницу.