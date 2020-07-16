Москва, 16 июля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Заявка на проведение шествия «Бессмертный полк» в Москве на 26 июля подаваться не будет. Такое решение приняли 16 июля организаторы акции на заседании центрального штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Участники отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране», — говорится в информации штаба.

Сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил подумать о проведении акции 9 мая 2021 года, поскольку отдаление от Дня Победы может вызывать вопросы, а сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева отметила, что проведение шествия в масках и перчатках и с соблюдением дистанции между участниками, как того требуют санитарные меры, противоречит духу единения.

Ранее допускалось проведение акции «Бессмертный полк» в День ВМФ 26 июля.