Washington Post: ЦРУ устало наступать на русские грабли в войне с террором
Вашингтон, 16 июля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом раз за разом оборачивается для США глубоким разочарованием. На этом фоне актуален вопрос, сколько раз Вашингтон будет наступать на эти российские грабли, чтобы понять, что у него с Москвой кардинально иные цели. Об этом заявили бывшие сотрудники ЦРУДжон Сифер, Стивен Холл иДуглас Уайз в статье, вышедшей 15 июля в The Washington Post.
По словам бывших сотрудников ЦРУ, их больше всего возмущает то, что на фоне сообщений о якобы имевшем месте сговоре между Россией и афганскими боевиками президент США Дональд Трамп требует от разведывательного сообщества США «сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом».
Бывшие сотрудники ЦРУ возлагают ответственность за такое развитие событий на «путинский Кремль», который, по их мнению, «не заинтересован в конструктивных отношениях с США».
В частности, после терактов 11 сентября 2001 года, когда произошло сближение двух стран в сфере борьбы с терроризмом, Москва, как утверждают бывшие сотрудники ЦРУ, начала подрывать отношения США со службами других стран по всему миру, в том числе раскрывать личности сотрудников ведомства враждебным странам.
Кроме того, после того как США вошли в Афганистан при поддержке России, Москва начала требовать все больше и больше в обмен на свою помощь. Когда же Вашингтон выполнял требования Москвы, взамен он не получал ничего. Напротив, российские спецслужбы стали использовать подобное сотрудничество в качестве предлога для слежки за деятельностью США в Афганистане.
Когда же в 2017 году к власти в США пришла «пророссийская администрация» Трампа, разведывательное сообщество вновь стало искать возможности для сотрудничества с Москвой по ближневосточному направлению или в более широком контексте борьбы с терроризмом.
Несмотря на то, что обе страны ведут борьбу с терроризмом, это не означает, отмечают авторы, что Москва и Вашингтон преследуют единые цели. По словам авторов статьи, Кремль, «быть может, и решительно настроен искоренить радикальный терроризм внутри России, но наследники советских спецслужб вполне могут поддержать те террористические группы, которые воюют с Соединенными Штатами».
Бывшие сотрудники ЦРУ сравнили «периодическое желание работать» с Россией в борьбе с терроризмом с покупкой павиана в качестве домашнего животного. Дикий зверь через какое-то время раздирает лицо хозяину, а тот, после выздоровления идет и покупает себе еще одного.
Напомним, поводом для очередного обострения в отношениях США и РФ стала публикация в The New York Times информации о том, что российские спецслужбы якобы предлагали боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) награды за убийства американских военных. По данным The Washington Post, в результате этого сговора в Афганистане якобы погибли несколько военнослужащих США.