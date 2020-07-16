Киров, 16 июля, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Получены положительные результаты исследования на коронавирус у 35 детей в оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Любовь Опарина.

Permkrai.ru Коронавирус

«Клинических проявлений у них нет, выявлено лабораторно. Всего было обследовано более 200 детей», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».

По словам Опариной, все дети, у которых выявлен коронавирус, из разных отрядов. Инфицированы отдыхающие лагеря в возрасте от 9 до 12 лет. В настоящее время продолжается обследование на коронавирусную инфекцию взрослых сотрудников лагеря.

Уточняется, что пока нет понимания, являются ли дети носителями вируса в настоящее время или переболели ранее.

ИА REGNUM напоминает, Кировская область входит в число 13 регионов России, в которых детская оздоровительная кампания стартовала до 6 июля. В регионе воспитанников лагерей начали принимать с 3 июля поэтапно. Сначала открылись 10 учреждений, позднее — ещё два. Все лагеря уже приняли на отдых около 3 тыс. кировских детей.