Москва, 16 июля, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Оставшаяся часть лета в России будет жаркой, однако в то же время будут чередоваться перепады жаркой погоды с прохладной. Об этом 16 июля рассказал на онлайн-брифинге научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Солнце на небе

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.

Также синоптик рассказал, что температура воздуха в Москве вернется к климатической норме к нынешним выходным, однако уже к 22 июля жителей столицы России вновь ожидает похолодание.

«Такая умеренная погода в середине недели», — указал Вильфанд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что синоптики прогнозируют в Москве 16 июля до 18 градусов тепла, в результате чего этот день может стать самым холодным в июле 2020 года, а температурный фон окажется на семь градусов ниже многолетней нормы.