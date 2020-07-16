Москва, 16 июля, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Идея принудительного использования накоплений граждан для сокращения дефицита бюджета не рассматривалась в Министерстве финансов РФ. Об этом заявил замминистра финансов Тимур Максимов на пресс-конференции в ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Максимов отметил, что в связи с кризисом у «некоторых комментаторов» возникла версия о намерении правительства покрыть за счёт личных накоплений граждан дефицит бюджета, который увеличится по объективным причинам. Подобные предположения появились на фоне очередного выпуска облигаций федерального займа для населения.

Такие вопросы в Минфине даже не рассматривались, подчеркнул он.

Облигации федерального займа — гарантированный способ инвестирования сбережений граждан, комфортный и удобный, отметил Максимов.

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