Тюмень, 16 июля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В Тюмени в автобусах появились, помимо кондукторов и водителей, бортпроводники. Молодые активисты проводят мастер-классы по правильному использованию масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Бортпроводник в работе

Авиапассажирам знаком предполётный инструктаж бортпроводников. В тюменских автобусах с 16 июля проходит аналогичный, только касается он не застёгивания ремней, а правильного ношения маски, которая должна плотно прилегать к носу, лицу и закрывать подбородок, чтобы спастись от заражения коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Команда бортпроводников на марше

Помимо этого бортпроводники рассказывают о правилах ношениях и снятия одноразовых перчаток, которые также являются профилактической мерой от заражения коронавирусом. За день молодогвардейцы провели более 10 инструктажей. Акция продлится до конца недели. Отметим, что тюменские молодогвардейцы неоднократно проводили мероприятия по раздаче защитных одноразовых масок на автобусных остановках.

Как отметил руководитель Тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Владимир Сбитнев, нынешняя акция приурочена ко всемирному Дню бортпроводника гражданской авиации.