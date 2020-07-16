Ярославль, 16 июля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец покидает свой пост. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии.

Алла Кибец

Официально причиной увольнения стали «семейные обстоятельства». Алла Кибец была назначена на этот пост после назначения мэром Владимира Волкова. Ранее Кибец работала с Волковым в Подмосковье и Переславле-Залесском.

На заседании муниципалитета, который утверждал ее кандидатуру, Алла Кибец запомнилась фразой «я не специалист в сфере ЖКХ». Она не смогла конкретно ответить ни на один из вопросов, касающийся специфики городского хозяйства.

В политическом пространстве города за время своей работы Кибец была практически незаметна. Зато за ее подписью выходили многие постановления мэрии и мэра города, в том числе непопулярные.