Ново-Огарево, Московская область, 16 июля, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Несмотря на быстрое восстановление деловой активности, численность безработных сокращается недостаточными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«На рынке труда всё ещё сохраняются сложности», — заявил Путин.

«Да, конечно, у нас безработица подросла гораздо в меньшем объёме, чем в некоторых других странах. Но всё-таки она подросла. Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы, отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, пока остаётся высокой», — подчеркнул президент.

На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек, указал он.

«Мы, когда подняли значительно планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, что и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в службу за этими средствами… когда они выросли, люди туда пришли. Но всё-таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что люди остаются до сих пор без работы», — отметил президент.