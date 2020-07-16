Красногорск, 16 июля, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Несмотря на сравнительно небольшие объёмы антикризисной помощи, Россия смогла эффективно эту помощь использовать и теперь перешла к восстановлению экономической активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«В некоторых странах объёмы помощи были гораздо, заметно больше. Но мы попали именно туда, куда хотели. И это очень важно. Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне и июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля — там, по-моему, около 4%, около 3,8%», — заявил Путин.

«На восстановление реального сектора указывает такой важный индикатор, как потребление электроэнергии. Если в мае—июне оно было заметно ниже докризисных значений, то сейчас приближается к этому уровню», — подчеркнул он.