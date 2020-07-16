Ново-Огарево, Московская область, 16 июля, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Антикризисные меры в России возымели должный эффект. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 июля заявил президент Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021−2023 годы.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

«Судя по всему, мы в нужные точки всё-таки попали. Не без проблем, не без срывов, но всё-таки в нужные точки попали. Включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — заявил Путин.