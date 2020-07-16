Барнаул, 16 июля, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июля, в день Единого государственного экзамена, свои знания по обществознанию подтверждали более 5100 выпускников школ Алтайского края. Ещё порядка 1300 человек выбрали химию. Такие данные приводит региональное министерство образования и науки. При этом отмечается, что именно в этом году отмечается рост числа нарушений процедуры сдачи ЕГЭ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В частности, в Барнауле на ЕГЭ по истории изъят телефон, а шпаргалки обнаружили на экзамене по истории в Шипуновском районе и на экзамене по физике в Алейском районе. Всего за время уже прошедших экзаменов зафиксировали 10 нарушений: шесть телефонов и четыре шпаргалки.

«В этом году мы имеем рекордное количество телефонов и шпаргалок. Удаление с экзамена лишает вас права его пересдачи в этом году», — заявила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и май в России были объявлены нерабочими. Школьники и студенты перешли на дистанционный режим обучения.