В Калужской области появились первые рекордсмены по ЕГЭ
Калуга, 16 июля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Калужской области после сдачи Единого государственного экзамена по географии, литературе, информатике четыре выпускника набрали по 100 баллов. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.
По данным Рособрнадзора, 100 баллов по информатике набрали два выпускника из Обнинска. По географии наивысший результат показал выпускник средней школы №11 Обнинска, а по литературе — выпускник школы №7 из Калуги. Более 90 баллов на экзамене по информатике получили 3% выпускников, по географии — 10%, по литературе — 3%, что свидетельствуют о стабильности результатов обучения в школах области. Средние баллы экзаменов соответствуют средним многолетним показателям по региону, а в сравнении с 2019 годом результаты ЕГЭ по географии и литературе даже продемонстрировали рост среднего балла.