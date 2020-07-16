Калуга, 16 июля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В Калужской области после сдачи Единого государственного экзамена по географии, литературе, информатике четыре выпускника набрали по 100 баллов. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

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По данным Рособрнадзора, 100 баллов по информатике набрали два выпускника из Обнинска. По географии наивысший результат показал выпускник средней школы №11 Обнинска, а по литературе — выпускник школы №7 из Калуги. Более 90 баллов на экзамене по информатике получили 3% выпускников, по географии — 10%, по литературе — 3%, что свидетельствуют о стабильности результатов обучения в школах области. Средние баллы экзаменов соответствуют средним многолетним показателям по региону, а в сравнении с 2019 годом результаты ЕГЭ по географии и литературе даже продемонстрировали рост среднего балла.

«Первые итоги экзаменов показали, что обучение в дистанционном режиме не привело к снижению академических результатов школьников, по крайней мере, выпускников. Нет оснований считать, что пандемическая ситуация и вынужденное дистанционное обучение повлияли на результаты обучения наших выпускников», — подчеркнул глава образовательного ведомства области Александр Аникеев.