В Ярославле бывший католический костёл пойдет с молотка
Ярославль, 16 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области изъял у собственника объект культурного наследия — Дом Чарышникова на улице Кооперативной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия региона.
До революции в доме некоторое время располагался католический приход, там проходили богослужения. Сейчас объект культурного наследия федерального значения находится в аварийном состоянии, стоит без крыши и оконных рам. Именно это и стало поводом для обращения в суд.
После вступления решения суда в законную силу региональные власти выставят бывший костёл на торги. Правда, это не означает, что у него появится новый собственник. Многие памятники архитектуры в Ярославле не могут обрести новых хозяев много лет и постепенно разрушаются. Инвесторов отпугивает сложный порядок согласования реставрации таких объектов и большие затраты.