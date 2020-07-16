Ярославль, 16 июля, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области изъял у собственника объект культурного наследия — Дом Чарышникова на улице Кооперативной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия региона.

Yarregion.ru Дом Чарышникова в Ярославле

До революции в доме некоторое время располагался католический приход, там проходили богослужения. Сейчас объект культурного наследия федерального значения находится в аварийном состоянии, стоит без крыши и оконных рам. Именно это и стало поводом для обращения в суд.

«В адрес собственника объекта неоднократно направлялись предписания о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были, — рассказал директор департамента Александр Филяев. — Владелец здания был оштрафован, в том числе за неисполнение предписаний, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, так и не предпринял».

После вступления решения суда в законную силу региональные власти выставят бывший костёл на торги. Правда, это не означает, что у него появится новый собственник. Многие памятники архитектуры в Ярославле не могут обрести новых хозяев много лет и постепенно разрушаются. Инвесторов отпугивает сложный порядок согласования реставрации таких объектов и большие затраты.