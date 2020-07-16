Москва, 16 июля, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Климатическое потепление в мире и России будет только нарастать. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Ляшко Термометр

«Каждые 5 лет ситуация ухудшается. Глобальное потепление означает усреднённое повышение температуры. Но ведь глобальное потепление имеет выраженные территориальные и временные особенности. Меняются циркуляционные механизмы при глобальном потеплении», — сказал Вильфанд.

Из-за этого на севере России все чаще формируются антициклоны. А когда там устанавливается длительный антициклон, появляется длительный прогрев подстилающей поверхности.