Вашингтон, 16 июля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Россия должна не толькодостроить и запустить «Северный поток — 2», но иразработать такую программу контрмер, которая бы сделала американские санкции ничтожными, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 июля, комментируя высказывания официального представителя МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

Как сообщалось ранее, Мария Захарова заявила, что намерение США ввести дополнительные санкции против проекта «Северный поток — 2» (под предлогом «необходимости датьответ на продолжающуюся эскалацию со стороны Кремля в энергетической сфере») является «использованием политического давления в целях нечистоплотной конкуренции».

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«Официальный представитель МИД России совершенно обоснованно назвала американскую политику в отношении «Северного потока — 2» нечистоплотной конкуренцией. Это и нечистоплотная экономическая конкуренция, и нечистоплотная политическая конкуренция с использованием газовой тематики. Хотя сегодня говорить об этом выглядит некой наивностью, но в идеале и политика может и должна быть чистоплотной. Во всяком случае, угрожать санкциями своим союзникам — это точно нечистоплотно.

Что значит «продолжающаяся эскалация со стороны Кремля» в энергетической сфере? Кому хуже от того, что Россия готова поставлять в Европу больше дешёвого газа? Только поставщикам-конкурентам!

Прикрываясь заботой о других, кроме себя, поставщиках, американцы тоже нечистоплотны. Азербайджан — это устраивающий США поставщик газа в Европу. Почему устраивающий? Потому, видимо, что им можно управлять. Будь таким «альтернативным» поставщиком Иран, позиция Вашингтона, естественно, была бы иной.

Итак, наша задача номер один — это достроить и запустить «Северный поток — 2». Задача номер два — это разработать такую программу контрмер, которая бы сделала американские санкции против нас ничтожными, и одновременно помочь немцам и другим участвующим в «Северном потоке — 2» европейцам, а также участникам проекта второй нитки «Турецкого потока» избежать наиболее неприятных последствий американского давления.