Калужские проекты представлены на конкурс по развитию экотуризма
Калуга, 16 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Калужская область представила на всероссийский конкурс по развитию экологического туризма четыре оригинальных проекта, один из которых — туристический комплекс «Серебряная россыпь» — глэмпинг у родника на территории Жуковского района. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Агентстве по развитию туризма.
Проект «Серебряная россыпь» предполагает создание глэмпинга — верёвочного парка, — обустройство экологических верёвочных троп. В рамках проекта будет разработан туристический маршрут «Водопады Калужской области».
Предложенные на всероссийский конкурс калужские проекты разработаны для развития уникальных территорий региона и открывают новые возможности для активного отдыха и экологического туризма.