Калуга, 16 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Калужская область представила на всероссийский конкурс по развитию экологического туризма четыре оригинальных проекта, один из которых — туристический комплекс «Серебряная россыпь» — глэмпинг у родника на территории Жуковского района. Об этом 16 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Агентстве по развитию туризма.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Родник на территории Жуковского района вошёл в проект «Серебряная россыпь»

Проект «Серебряная россыпь» предполагает создание глэмпинга — верёвочного парка, — обустройство экологических верёвочных троп. В рамках проекта будет разработан туристический маршрут «Водопады Калужской области».

Предложенные на всероссийский конкурс калужские проекты разработаны для развития уникальных территорий региона и открывают новые возможности для активного отдыха и экологического туризма.