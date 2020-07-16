Оренбург, 16 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. В Оренбургский областной противотуберкулезный диспансер проник коронавирус. Известно о 15 случаях заражения, сообщает областной минздрав.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Источником заражения стала санитарка. В основном заразились те, кого она обслуживала. Один пациент отправлен в COVID-центр.

«Есть внутрибольничный очаг заболеваемости. Клинически он пока практически не проявляется», — сказала во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено 5237 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 788 пациентов, из них 52 человека находятся в тяжелом состоянии.