Москва, 16 июля, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Министерстве науки и высшего образования РФ рассчитывают, что учебный год начнется вовремя и в традиционном формате. Об этом 16 июля в ходе круглого стола рассказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, передает корреспондент ИА REGNUM. Эксперт также отметил, что при необходимости будет использован смешанный формат с применением дистанционных технологий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Если ситуация пойдет в сторону обострения, в целом по стране, либо в отдельных регионах, у нас есть нормативная база, внесены изменения в закон об образовании. Закон говорит, что при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций при реализации образовательных программ применяется электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. То есть мы находимся в режиме боевой готовности. Все образовательные организации должны быть готовы к переходу при необходимости к применению дистанционных образовательных технологий», — прокомментировал Афанасьев.

Замминистра также отметил, что вузы будут обязаны обеспечить начало учебного года в дистанционном режиме для иностранных студентов в случае, если в России учебный год начнется вовремя, а студенты из иностранных государств не смогут приехать из-за сложной эпидемиологической ситуации у них на родине.