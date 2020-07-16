Ярославль, 16 июля, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле директор ООО «ЭнергоАльянс» Алексей Смирнов направил обращение к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой остановить «вооруженный захват предприятия». Об этом сам Смирнов рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«В четверг 02.07.2020 в 7.00 группа неизвестных вооруженных лиц самовольно вторглась на охраняемую территорию обособленного подразделения, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 1а и заблокировала доступ к рабочим местам персоналу ООО «ЭнергоАльянс». Злоумышленники в количестве 11 человек имели камуфлированную экипировку, бронежилеты, каски и были вооружены», — говорится в обращении на имя ярославского губернатора.

Вооруженные люди прибыли из Воронежа. Со 2 июля 68 сотрудников компании не могут попасть на свои рабочие места, деятельность предприятия парализована. Попытки вызвать полицию и обращения в прокуратуру ни к чему не привели.

Ярославское предприятие является подрядчиком «МРСК Центра — Ярэнерго» и других региональных подразделений ПАО «Россети» по монтажу и обслуживанию систем коммерческого учета электроэнергии. В том числе компания обслуживает такие системы в 533 социальных объектах Ярославской области — больницах, школах, детских садах и так далее.

По словам директора и учредителя предприятия Алексея Смирнова, целью захвата является технология коммерческого учета электроэнергии. «ЭнергоАльянс» — единственный в России официальный дистрибьютер швейцарской компании Landis+Gyr AG, которая является автором разработки. В заявлении указываются и конкретные люди — бывший федеральный чиновник и топ-менеджер крупной энергетической компании. По словам бизнесмена, ему было предложено добровольно отдать предприятие, а после отказа последовал силовой захват.

«Таким образом заинтересованные лица стремятся установить контроль над поставками на территорию России самой современной технологии интеллектуального учета электроэнергии… Замкнув на себя поставку в Россию самых современных технологий интеллектуального учета, они планируют занять одно из ведущих положений на рынке, диктуя свои условия как сетевым компаниям, так и гарантирующим поставщикам», — говорится в заявлении на имя губернатора.

Для захвата предприятия использовалась процедура банкротства компании с тем же названием «Энергоальянс», которое владеет зданием. Конкурсный управляющий расторг договор аренды в одностороннем порядке, а затем и занял помещения. Директор компании считает его действия незаконными.

Помимо губернатора, обращение написано на имя генерального прокурора России и уполномоченного по правам предпринимателей при президенте. Бизнесмен считает, что сложившаяся ситуация может привести к невыплате зарплаты сотрудникам, проблемам в обслуживании приборов учета в объектах социальной сферы. А сами методы подобного давления Смирнов назвал «неприемлимыми» и «незаконными».