Калуга, 16 июля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 39 человек за последние сутки, сообщает 16 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 818 положительных тестов. 1 тыс. 678 человек находятся на лечении, 5 тыс. 86 человек выздоровели, 54 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (429), в Обнинске (241), в Боровском районе (167), Малоярославецком районе (134), в Жуковском районе (127) и в Козельском районе (100).